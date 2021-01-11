В Ливерпуля 63% футболистов болеют астмой

У футболистов действующего чемпиона английской Премьер-лиги Ливерпуля наблюдаются проблемы с астмой. Это хроническое заболевание выявлено у большей половины игроков, а именно у 63% футболистов.

На фоне пандемии коронавируса такая статистика опасна, ведь астматики входят в зону риска.

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Источники, близкие к клубу, сообщают, что астмой страдают 22 футболиста из 35.

Это в пять раз превышает средний показатель в Королевстве Великобритании (12%).

В сезоне-2019/20 Ливерпуль выиграл свой первый за 30 лет титул АПЛ.

В текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице, имея равное количество очков с Манчестер Юнайтед. Мерсисайдцы опережают красных дьяволов по дополнительным показателям, но у парней Уле Гуннара Сульшера еще игра в запасе.

Маркус Рашфорд — самый дорогой футболист из топ-5 лиг

Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 европейских лигах на данный момент.

Список топ-100 игроков возглавил форвард МЮ Маркус Рэшфорд, чья стоимость оценивается в €165,6 млн.

Источник: Back Page Football