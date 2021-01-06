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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Маркус Рэшфорд — самый дорогой футболист из топ-5 лиг по версии CIES

Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) представила обновленный рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 европейских лигах на данный момент.

Рейтинг топ-100 игроков возглавил форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, чья стоимость оценивается в €165,6 млн. Второе место занял нападающий Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд с ценником в €152 млн, а тройку лидеров замкнул защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд со стоимостью €151,6 млн.

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Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, который был лидером предыдущей версии CIES, теперь опустился на пятую строчку.

Заметно упали в цене капитан каталонской Барселоны Лионель Месси, который лишь на 97-м месте, а вот форвард Ювентуса Криштиану Роналду вообще в топ-100 не попал. Также вне сотни самых дорогих оказался и бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

Топ-10 рейтинга:

  • 1. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) — €165,6 млн
  • 2. Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд) — €152 млн
  • 3. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — €151,6 млн
  • 4. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) — €151,1 млн
  • 5. Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен) — €149,4 млн
  • 6. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) — €148,3
  • 7. Жоау Фелиш (Атлетико) — € 141,5 млн
  • 8. Альфонсо Дэвис (Бавария) — €139,2 млн
  • 9. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — €136,9 млн
  • 10. Кай Хаверц (Челси) — €136 млн.

Накануне Маркус Рэшфорд был признан футболистом года по версии британского издания The Guardian. Эту награду получают игроки, которые сделали что-то особенное.

 

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В течение 2020 года Маркус организовывал кампании направлены на помощь малообеспеченным семьям.

В июне Маркус Рэшфорд добился от британского правительства отменить их решение и вернуть детям бесплатное питание летом. Сначала игрок опубликовал в соцсетях обращение к парламенту Великобритании, но на этом не остановился и выступил в эфире BBC и опубликовал письмо в колонке в газете The Times.

Источник: CIES Football Observatory

Фото: Depositphotos

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