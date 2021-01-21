Міжнародна федерація футболу заявила, що не визнає європейську Суперлігу, якщо такий турнір створять.

ФІФА разом із шістьма конфедераціями, серед яких УЄФА, КОНМЕБОЛ та КОНКАКАФ, випустили спільну заяву.

— На тлі свіжих чуток у ЗМІ про створення закритої європейської Суперліги деякими європейськими клубами ФІФА та шість конфедерацій ще раз хотіли б повторити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ані ФІФА, ані відповідною конфедерацією. Будь-який клуб або гравець, який братиме участь у такому турнірі, не буде допущений до участі у змаганнях, котрі будуть організованих ФІФА або відповідною конфедерацією.

За статутом ФІФА та конфедерацій, усі змагання повинні бути організовані або визнані відповідним органом на їх відповідному рівні, ФІФА на глобальному рівні і конфедерациями на континентальному.

Таким чином, конфедерації визнають клубний чемпіонат світу під егідою ФІФА у його нинішньому форматі як єдиний всесвітній клубний турнір. Так само ФІФА визнає змагання, які відбуваються під егідою конфедерацій та організовуються ними, як єдині клубні континентальні змагання.

FIFA and football’s 6 confederations reiterate their opposition to a closed breakaway European super league, warning players who take part they won’t be allowed to play in the World Cup or Euros pic.twitter.com/Wrao0LuYtY — Dan Roan (@danroan) January 21, 2021

Що таке європейська Суперліга?

Великі європейські клуби із топ-5 чемпіонатів вже давно хочуть створити окремий турнір. У 2020 році про Суперлігу заговорили частіше через незадоволеність деяких клубів Лігою чемпіонів УЄФА, а також фінансовою кризою на тлі пандемії і фінансовим феєр-плей.

Вперше про створення подібної елітної ліги заговорили ще у 1990-х. Тоді УЄФА довелося скасувати Кубок володарів кубків, створивши Лігу чемпіонів, щоб утримати провідні клуби від об’єднання.

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Втім, топ-клуби продовжували тиснути на УЄФА і європейська футбольна влада дозволила представникам Англії, Іспанії, Італії та Німеччини мати по чотири гарантовані команди у груповому етапі ЛЧ. Також УЄФА змушена була підвищити престижність Ліги Європи – тепер переможець напряму потрапляє до групового етапу ЛЧ.

За основу планувалося 18 команд-учасниць Суперліги, серед яких п’ять – представники АПЛ.

Екс-наставник Арсенала Арсен Венген, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, колишній футболіст Луїш Фігу та багато інших футбольних персон впевнені, що Суперліга може вбити футбол, який ми знаємо, знизити значимість національних турнірів, єврокубків та футболу загалом.

Ініціаторами створення Суперліги називали сім клубів: Баварію, Боруссію Дортмунд, Реал Мадрид, Ювентус, Арсенал, Барселону та Мілан.