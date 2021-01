Міжнародна федерація футболу заявила, що не визнає європейську Суперлігу, якщо такий турнір створять.

ФІФА разом із шістьма конфедераціями, серед яких УЄФА, КОНМЕБОЛ та КОНКАКАФ, випустили спільну заяву.

За статутом ФІФА та конфедерацій, усі змагання повинні бути організовані або визнані відповідним органом на їх відповідному рівні, ФІФА на глобальному рівні і конфедерациями на континентальному.

Таким чином, конфедерації визнають клубний чемпіонат світу під егідою ФІФА у його нинішньому форматі як єдиний всесвітній клубний турнір. Так само ФІФА визнає змагання, які відбуваються під егідою конфедерацій та організовуються ними, як єдині клубні континентальні змагання.

FIFA and football’s 6 confederations reiterate their opposition to a closed breakaway European super league, warning players who take part they won’t be allowed to play in the World Cup or Euros pic.twitter.com/Wrao0LuYtY

— Dan Roan (@danroan) January 21, 2021