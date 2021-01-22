Олимпийские игры 2021 в Токио (Япония) состоятся. Организаторы мероприятия опровергли информацию об их возможной отмене, которую распространили СМИ.

Власти страны рассматривают вариант отмены Олимпиады из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщило The Times со ссылкой на члена правительства Японии.

Однако организаторы Олимпийских игр опровергли эту информацию.

По их словам, они готовятся к проведению мероприятия и делают все возможное, чтобы оно прошло с соблюдением всех противоэпидемических мер, пишет CNN.

Олимпийские игры 2021

Из-за распространения коронавируса Олимпийские игры в Токио перенесли с 2020 на 2021 год.

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Организаторы сообщали, что в этом году перед официальным мероприятием проведут тестовые соревнования на объектах.

Подробнее об Олимпийских играх 2021 в Токио читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Times, CNN