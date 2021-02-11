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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Свитолина вышла в третий круг Australian Open 2021

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела второй круг первого в 2021 году турнира серии Grand Slam — Australian Open.

Элина Свитолина

Украинка в двух сетах одолела 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA. Для этого Свитолиной хватило двух сетов — 6:4, 6:3.

Всего соперницы провели на корте один час и 18 минут.

В третьем круге Australian Open Свитолина скрестит ракетки с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая во втором круге одолела бельгийку Алисон ван Эйтванк.

Элина уже в девятый раз играет на Открытом чемпионате Австралии. Ее лучший результат на австралийских кортах на этом турнире — четвертьфинал в 2018 и 2019 годах.

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Финал Australian Open-2021 состоится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет 80 млн австралийских долларов.

В первом круге Свитолина в непростом матче обыграла чешку Марию Боузкову 6:3, 7:6 (7:5). Матч длился почти два часа.

Действующая чемпионка турнира американка София Кенин не смогла защитить свой титул, проиграв уже во втором круге 35-летней эстонке Кайе Канепи со счетом 6:3, 6:2.

Фото: Getty Images

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