Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела второй круг первого в 2021 году турнира серии Grand Slam — Australian Open.

Украинка в двух сетах одолела 16-летнюю американскую теннисистку Кори Гауфф, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA. Для этого Свитолиной хватило двух сетов — 6:4, 6:3.

Всего соперницы провели на корте один час и 18 минут.

В третьем круге Australian Open Свитолина скрестит ракетки с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая во втором круге одолела бельгийку Алисон ван Эйтванк.

It’s a G.E.M.S. life world, we’re just living in it @ElinaSvitolina x @Gael_Monfils #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/bFvlpQI4BT

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021