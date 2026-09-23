Разведка предупредила о подготовке новой массированной атаки со стороны РФ — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке РФ к новой массированной атаке.
- Украина работает с партнерами над получением дополнительных средств ПВО перед зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе нового масштабного российского удара и подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО.
Об этом глава государства заявил после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
Зеленский о массированной атаке на Украину
По словам президента, Украина получила от разведки информацию о подготовке Россией новой массированной атаки.
— Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины, — сказал Зеленский.
Ранее Bloomberg сообщал, что с августа Россия стала реже применять баллистические ракеты, при этом усилив атаки реактивными беспилотниками.
По оценке издания, такое изменение может свидетельствовать о накоплении баллистических ракет для дальнейших ударов. Одними из возможных целей зимой могут стать объекты украинской электро- и теплоэнергетики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 673-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.