Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе нового масштабного российского удара и подчеркнул необходимость усиления украинской ПВО.

Об этом глава государства заявил после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Зеленский о массированной атаке на Украину

По словам президента, Украина получила от разведки информацию о подготовке Россией новой массированной атаки.

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— Сейчас есть информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины, — сказал Зеленский.

Ранее Bloomberg сообщал, что с августа Россия стала реже применять баллистические ракеты, при этом усилив атаки реактивными беспилотниками.

По оценке издания, такое изменение может свидетельствовать о накоплении баллистических ракет для дальнейших ударов. Одними из возможных целей зимой могут стать объекты украинской электро- и теплоэнергетики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 673-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.