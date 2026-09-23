Согласно православному календарю, праздник Зачатия Иоанна Предтечи верующие отмечают в сентябре.

Это один из древнейших и наиболее почитаемых церковных праздников, посвященный чудесному событию – зачатию будущего Крестителя Господня.

Когда празднуют Зачатие Иоанна Крестителя 2026

В 2026 году праздник будет отмечаться 23 сентября по новолианскому календарю. До перехода на новое летоисчисление важное для религиозного мира событие отмечали 6 октября.

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Дата является неподвижной, и каждый год остается неизменной.

История праздника Зачатия Иоанна Крестителя

Родители Иоанна Предтечи – священник Захария и его жена Елизавета – долгие годы не имели детей.

По преданию, архангел Гавриил возвестил Захарии, что их молитва услышана: Елизавета зачнет сына, которого назовут Иоанном. Из-за сомнений Захария остался немым до рождения ребенка, а после этого снова заговорил и прославил Бога.

Традиция праздновать день зачатия пророка берет свое начало в V веке в Константинополе. Постепенно она распространилась по всему православному миру.

Зачатие Иоанна Крестителя – традиции и обычаи праздника

В этот день в храмах служат праздничные литургии. Верующие молятся о здоровье детей и заступничестве для семей. Женщины, которые долго не могли забеременеть, особенно ревностно обращаются с просьбой к святому Иоанну.

В народе 23 сентября совпадало с завершением сбора урожая и подготовкой к зиме. В этот день старались избегать ссор и тяжелой работы, вместо этого делали добрые дела и мирились с близкими.

Сильная молитва на Зачатие Иоанна Крестителя

В день праздника верующие читают особую молитву, которую считают мощной для защиты и благодатной.

Просим тебя, Креститель, законодатель праведной жизни, будь нашим заступником, который уничтожает стрелы смерти. Вестник Христа, Иоанн, свидетель Божьего Агнца, креститель Спасителя, будь нашим посредником: проси за нас Христа. Аминь.

Эти слова обращены к святому Иоанну как пророку и ближайшему другу Христа, и произносятся с верой в его заступничество перед Господом.

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