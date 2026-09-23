Starlink для ударов по России: Трамп посоветовал Украине обратиться к Маску
- Украинская сторона снова подняла с Дональдом Трампом вопрос об использовании Starlink для поражения целей в РФ.
- Президент США посоветовал Владимиру Зеленскому, к кому обратиться с этим вопросом.
Во время закрытой части встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке украинская сторона обсудила возможность использования Starlink для поражения целей в РФ.
О деталях закрытой встречи сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Переговоры о Starlink для ударов по РФ: что известно
По словам собеседника Newsmax, во время встречи украинская сторона подняла вопрос об использовании спутниковой связи Starlink для поражения целей на территории России.
Трамп в ответ посоветовал обсудить это напрямую с Илоном Маском.
— Тебе нужно поговорить об этом с Илоном (Маском — Ред.), — передала слова президента США журналистка.
Других подробностей обсуждения Starlink источник не привел.
В то же время собеседник Newsmax положительно оценил встречу Зеленского и Трампа. По его словам, с точки зрения тона и восприятия переговоры прошли позитивно.
Украинская сторона также подтвердила готовность к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре в рамках возможных мер по деэскалации.
После переговоров украинская делегация должна была провести консультации с представителями Франции, Германии и Великобритании по поводу возможных шагов по деэскалации и предложений для спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
По словам источника, после этого американская сторона должна была обсудить их с представителями РФ.
Напомним, что в августе Financial Times сообщала, что Зеленский поднимал вопрос о Starlink во время предыдущей встречи с Трампом в июле.
По информации источников издания, Украина хотела получить более широкие возможности для использования спутниковой связи Starlink украинскими ударными беспилотниками во время операций на территории России.
В частности, такой доступ можно было бы использовать для поражения российских мобильных пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 км от украинско-российской границы.