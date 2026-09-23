Во время закрытой части встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке украинская сторона обсудила возможность использования Starlink для поражения целей в РФ.

О деталях закрытой встречи сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Переговоры о Starlink для ударов по РФ: что известно

По словам собеседника Newsmax, во время встречи украинская сторона подняла вопрос об использовании спутниковой связи Starlink для поражения целей на территории России.

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Трамп в ответ посоветовал обсудить это напрямую с Илоном Маском.

— Тебе нужно поговорить об этом с Илоном (Маском — Ред.), — передала слова президента США журналистка.

Других подробностей обсуждения Starlink источник не привел.

В то же время собеседник Newsmax положительно оценил встречу Зеленского и Трампа. По его словам, с точки зрения тона и восприятия переговоры прошли позитивно.

Украинская сторона также подтвердила готовность к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре в рамках возможных мер по деэскалации.

После переговоров украинская делегация должна была провести консультации с представителями Франции, Германии и Великобритании по поводу возможных шагов по деэскалации и предложений для спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По словам источника, после этого американская сторона должна была обсудить их с представителями РФ.

Напомним, что в августе Financial Times сообщала, что Зеленский поднимал вопрос о Starlink во время предыдущей встречи с Трампом в июле.

По информации источников издания, Украина хотела получить более широкие возможности для использования спутниковой связи Starlink украинскими ударными беспилотниками во время операций на территории России.

В частности, такой доступ можно было бы использовать для поражения российских мобильных пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 км от украинско-российской границы.