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Факты / Спорт
Вікторія Гірко |

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уходит в отставку из-за сексистского скандала

Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку после высказываний, которые в Международном олимпийском комитете признали недопустимыми.

Олімпійські ігри

В частности, ранее он заявил, что заседания, на которых присутствуют слишком много женщин, затягиваются надолго якобы потому, что они слишком много говорят.

Ожидается, что позже исполнительный совет выберет того, кто заменит Есиро Мори на должности.

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Так, среди потенциальных кандидатов бывший глава Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабути, а также президент союза конькобежцев Японии Сейко Хасимото, которая также является членом парламента Японии.

Олимпиада в Токио

Проведение Олимпиады в Токио было запланировано на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год.

Позже в СМИ появилась информация, что ее все же могут отменить. Но организаторы Олимпийских игр ее опровергли и заверили, что готовятся к проведению.

Если ничего не изменится, то ожидается, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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