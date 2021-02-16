Смотри, черный с красивой женщиной и на машине! — экс-защитник Динамо о расизме в Украине

За пять лет в киевском Динамо Эберт Виллиан Амансио по прозвищу Бетон провел 162 матча. Он третий бразилец бело-синих по этому показателю после Диого Ринкона и Данило Силва.

Бетао дважды выигрывал чемпионат Украины, по разу брал Кубок и Суперкубок Украины. Был ключевым защитником в команде Юрия Семина, добиравшейся к полуфиналу Кубка УЕФА, и провел 48 матчей за киевлян в еврокубках, при этом не забив ни одного гола. Его искренне полюбили не только киевские болельщики, но и президент клуба Игорь Суркис, который назвал Бетао преданным фанатом Динамо.

Сегодня Бетао 37, и он все еще в деле. На протяжении последних пяти лет выступает на родине за Аваи из Флорианаполиса – команду-лифт, которая барражирует между высшим и первым дивизионом. С дел насущных мы и начали наш разговор.

— После киевского Динамо я поиграл во французском Эвиане, после чего с 2016 года прочно обосновался в Аваи, одном из ведущих клубов штата Санта-Катарина. Мой контракт рассчитан до декабря 2021 года. Пока моя карьера продолжается, и даже не думаю над тем, чем буду заниматься, когда отойду от дел.

— Единственное, что могу сказать наверняка – останусь жить во Флорианаполисе. Здесь шикарные пляжи, живописные пейзажи, океан, потрясающая кухня – один сплошной рай.

— Здесь нет той суеты Сан-Паулу и ряда других мегаполисов. Люди проще в общении, скромнее. Мне больше по душе в шлепанцах гулять, чем расхаживать в деловых костюмах. К тому же, у жены здесь консалтинговый бизнес. Нам нравится здешний образ жизни.

Далее мы уже завели разговор о Динамо. Бетао признался, что переехать в Киев его убедил Карлос Корреа.

— Когда мне поступило предложение, я взял время на раздумье, чтобы максимально разузнать о месте, куда меня приглашают. Первым делом набрал Карлоса Корреа, который уже играл в Динамо. Мы не были близко знакомы, но хорошо знали друг друга по чемпионату Бразилии – я играл в Коринтиансе, он в Палмейрасе.

— В Сантосе моим одноклубником был центральный полузащитник Марсиньо, который выступал в донецком Металлурге. От него я тоже получил положительные рекомендации, что и повлияло на мой переход в Динамо.

В Динамо Бетао заиграл сразу и стал основным игроком у ЮрПалыча Семина, которого считает самым сильным специалистом, с которым поработал в Киеве.

— Когда я пришел, команда была достаточно сплоченной и во многом это заслуга Юрия Семина. Думаю, это было хорошо видно на футбольном поле, по результатам. Динамо переживал хорошие времена.

— При Семине команда была легкой и динамичной. Возможно, отчасти из-за того, что эту самую легкость в атаке давал Исмаэль Бангура.

Семин был открыт в общении, с ним был налажен диалог, он любил шутки, веселье. Валерий Газзаев и Олег Блохин – полная противоположность Семину.

— Газзаев — энергичный, импульсивный и эмоциональный человек, но специалист тоже очень хороший. Блохин был наиболее закрытым, он — авторитарный тренер. Считаю, между тренером и игроками должна быть прямая связь.

Семин интересовался делами игроков. Он был управленцем. Блохин исполнял непосредственно только функции тренера.

— Вспомните самые запоминающиеся поединки в бело-синей футболке

— Самый-самый — матч против Барселоны в Киеве. Мы же тогда играли на стадионе Динамо. Там крутая атмосфера, на играх людей всегда битком, трибуны рядом. В той встрече я был приставлен к Месси.

И хотя он забил, но сделал это со стандарта, образцово исполнив штрафной, пробив в самую девятку ворот Саши Шовковского.

Вторая такая игра — с Бешикташем в Стамбуле в Кубке УЕФА. Мы уверенно победили 4:1 и вышли на Манчестер Сити, но в тех играх я не принимал участие.

И, наверное, матч с Фенербахче в Лиге чемпионов, когда мы победили 1:0 благодаря голу Романа Еременко.

— А какой поединок оставил самый большой осадок?

— Самый болезненный удар – поражение Шахтеру в полуфинале Кубка УЕФА. От него все долго отходили. Прошли бы Шахтер, уверен, обыграли бы и Вердер в финале, и взяли главный трофей!

— За все время, что я был в Динамо, такой сильной команды больше не было. Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча — шок. И хотя Шахтер тоже были сильнымы, считаю, Динамо на тот момент были сильнее и больше заслуживали выхода в финал.

— Каково было играть рядом с Андреем Шевченко?

— Я очень рад, что поиграл вместе с ним в одной команде. Андрей Шевченко – исключительный профессионал, об этом говорит вся его карьера. Играя рядом с ним многие ребята, в том числе и я, обретали большую уверенность в себе, так влияла его энергетика.

Понятно, что он заканчивал карьеру и лучшие его годы были позади, но только его присутствие на поле многое значило для команды. Несмотря на свой возраст он всегда выкладывался на 100%.

— Знаю, что он вернулся домой и тренирует сборную Украины. Желаю ему всяческих успехов в тренерской карьере! Он прекрасный человек.

— Кто был вашим идеальным партнером на поле?

— Больше всего мне нравилось играть в паре с Айилой Юссуфом. С тем же Хачериди тоже было удобно играть, с Тарасом Михаликом.

— Хачериди не реализовал свой потенциал сполна?

— Я не вижу ничего экстраординарного в нем. В Бразилии таких защитников как Хачериди очень много. Его выделяет рост. Хачериди хороший защитник, но не более того.

Напоследок Бетао рассказал о единственном минусе, с которым столкнулся в Украине.

— Я очень полюбил Киев. Это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года.

— Единственный минус – расизм. Но это проблема не только Украины, а всемирная. В Бразилии расизма не меньше. В Украине я сталкивался с неприятием в сторону темнокожих. Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь. Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, затем на машину, затем снова на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили.

Однажды на рынке я ненароком задел девушку. Извинился. По-русски. Маленькая девочка была с бабушкой. Она в изумлении посмотрела на меня, а затем, когда я уже удалялся, услышал, как она сказала: Черный человек говорит по-русски.

Я обернулся, посмотрел на неё, рассмеялся и пошел дальше.