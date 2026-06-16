Зеленский прибыл в Эвиан на саммит G7: какие встречи запланированы
- Владимир Зеленский прибыл в Эвиан для участия в саммите G7.
- Президент примет участие в специальном заседании G7 - Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский город Эвиан для участия в саммите G7.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Зеленский прибыл на саммит G7: что известно
По словам Сергея Никифорова, в 08:55 по местному времени президент Украины прибыл в Эвиан.
Перед началом мероприятий Зеленский проведет короткую встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после чего примет участие в специальном заседании G7 — Украина.
Также в программе президента запланированы двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Какие темы будут обсуждать на саммите G7
Одной из ключевых тем нынешнего саммита станет вопрос мира и безопасности для Украины и Европы.
Также лидеры стран G7 во время рабочих сессий планируют обсудить:
- геополитические вызовы;
- ситуацию на Ближнем Востоке;
- международные партнерства и солидарность;
- более сбалансированный экономический рост;
- будущее искусственного интеллекта.
Отдельно французское председательство пригласило к участию в части сессий представителей государств, не входящих в состав G7.
Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал провести встречу с Владимиром Путиным именно на полях G7 во Франции.
По словам главы государства, Киев передал соответствующие сигналы российской стороне по нескольким каналам, а также проинформировал об этой инициативе США и президента Франции Эмманюэля Макрона.
В то же время, по словам президента, Россия фактически не дала ответа на это предложение.
Кроме того, 14 июня Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По словам украинского президента, стороны обсудили мир, дипломатические инициативы и договорились продолжить разговор уже во время личной встречи на саммите G7.