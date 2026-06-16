Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский город Эвиан для участия в саммите G7.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл на саммит G7: что известно

По словам Сергея Никифорова, в 08:55 по местному времени президент Украины прибыл в Эвиан.

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Перед началом мероприятий Зеленский проведет короткую встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после чего примет участие в специальном заседании G7 — Украина.

Также в программе президента запланированы двусторонние переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Какие темы будут обсуждать на саммите G7

Одной из ключевых тем нынешнего саммита станет вопрос мира и безопасности для Украины и Европы.

Также лидеры стран G7 во время рабочих сессий планируют обсудить:

геополитические вызовы;

ситуацию на Ближнем Востоке;

международные партнерства и солидарность;

более сбалансированный экономический рост;

будущее искусственного интеллекта.

Отдельно французское председательство пригласило к участию в части сессий представителей государств, не входящих в состав G7.

Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал провести встречу с Владимиром Путиным именно на полях G7 во Франции.

По словам главы государства, Киев передал соответствующие сигналы российской стороне по нескольким каналам, а также проинформировал об этой инициативе США и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В то же время, по словам президента, Россия фактически не дала ответа на это предложение.

Кроме того, 14 июня Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского президента, стороны обсудили мир, дипломатические инициативы и договорились продолжить разговор уже во время личной встречи на саммите G7.

Источник : Укрінформ, Суспільне

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