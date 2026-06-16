Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин Бекхэм вновь оказался в центре внимания из-за затяжного конфликта с семьей.

В новой рекламной кампании сервиса доставки DoorDash он сделал неоднозначный намек на напряженные отношения с родителями, братом и сестрой.

Бруклин Бекхэм пошутил о семейном конфликте

В ролике Бруклин появляется на диване в гостиной и обращается к зрителям.

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— Вы, вероятно, думаете, почему я смотрю чемпионат мира по футболу 2026 года из дома. Это долгая история, — говорит он, улыбаясь.

После этого Бекхэм бросает билеты на футбольный матч на журнальный столик. В конце видео на экране появляется надпись: “Это сложно. Больше — скоро”.

Реакция сети

В комментариях некоторые обвинили его в попытке привлечь внимание за счет семейной драмы, тогда как другие похвалили за чувство юмора и самоиронию.

Некоторые пользователи соцсетей также обратили внимание на детали в видео. В частности, Бруклин демонстративно положил на стол другие часы вместо Patek Philippe, которые ранее получил в подарок от отца.

Кроме того, в кадре можно заметить стопку непрочитанных писем, что, по мнению части зрителей, может быть еще одним намеком на его непростые отношения с родными.

Реакция друзей семьи

После выхода ролика друзья Дэвида и Виктории Бекхэмов резко отреагировали на поступок Бруклина.

Один из близких к семье собеседников заявил, что Дэвид и Виктория тяжело переживают затяжной конфликт с сыном.

По его словам, ситуация также болезненно сказалась на младшей сестре Бруклина Харпер, а также на его бабушке и дедушке.

— Делать рекламу на основе отчуждения от семьи и подавать это как шутку, когда семья опустошена, а сестра и бабушка с дедушкой не находят себе места, — это шокирует. Особенно от человека, который говорит, что стремится к миру и приватности, — цитируют британские СМИ слова друга семьи.

Волна критики оказалась настолько мощной, что команда Бруклина впоследствии ограничила возможность комментирования публикации. Теперь оставлять комментарии могут только пользователи, на которых он подписан.

Напомним, что в начале этого года Бруклин Бекхэм публично обвинил родителей в контроле и давлении, заявив, что на протяжении многих лет они формировали публичный образ семьи по собственному усмотрению.

Фото: Getty Images, скриншот из ролика

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