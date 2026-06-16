Ольга Харлан впервые стала мамой: как назвали дочь
- Ольга Харлан и Луиджи Самеле впервые стали родителями.
- Спортивная пара поделилась радостной новостью в совместном посте в Instagram.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые стала мамой.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Харлан впервые стала мамой
Ольга Харлан и итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сообщили, что стали родителями в воскресенье, 14 июня.
Также спортсмены раскрыли имя ребенка. Девочку назвали Арианна.
Спортсмены опубликовали совместное фото, на котором Ольга и Луиджи держат Арианну за ее маленькую ручку.
– Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете, – говорится в посте спортсменов в социальной сети.
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О беременности Ольги Харлан стало известно в феврале этого года. Тогда фехтовальщица опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.
В марте Ольга и Луиджи рассказали, что ждут появления девочки , опубликовав несколько трогательных снимков с фотосессии.