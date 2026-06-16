Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан впервые стала мамой.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Харлан впервые стала мамой

Ольга Харлан и итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сообщили, что стали родителями в воскресенье, 14 июня.

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Также спортсмены раскрыли имя ребенка. Девочку назвали Арианна.

Спортсмены опубликовали совместное фото, на котором Ольга и Луиджи держат Арианну за ее маленькую ручку.

– Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете, – говорится в посте спортсменов в социальной сети.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

О беременности Ольги Харлан стало известно в феврале этого года. Тогда фехтовальщица опубликовала трогательное видео, отметив, что совсем скоро в ее жизни начнется новый важный этап.

В марте Ольга и Луиджи рассказали, что ждут появления девочки , опубликовав несколько трогательных снимков с фотосессии.

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