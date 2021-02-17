Донецкий Шахтер в четверг, 18 февраля, проведет первый матч на стадии 1/16 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Блумфилд Стэдиум в Тель-Авиве сыграют против израильского Маккаби Тель-Авив. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.82. Успех желтых дьяволов оценивают в 4.75. Ничейный результат встречи — 3.65.

На то, что горняки первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.57, а на подопечных Патрика ван Лиувена — 2.82.

Матч доверили судить французской бригаде арбитров во главе с рефери Франсуа Летексье. Ему будут ассистировать соотечественники: Сириль Мунье и Меди Рамуни. Обязанности четвертого рефери исполнит Карим Абед. Арбитры VAR: Клеман Тюрпен и Жером Брисар.

Для горняков это будет первая официальная встреча в еврокубках с израильским клубом. А вот Маккаби уже встречалось с украинскими командами — четыре раза клуб сводил жребий с киевским Динамо.

Ответный матч команд состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Фото: Maccabi Tel Aviv FC, FC Shakhtar