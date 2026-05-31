В Демократической Республике Конго стремительно распространяется лихорадка Эбола.

В международной организации Врачи без границ (MSF) заявили, что никогда ранее после объявления вспышки не фиксировали такого количества случаев за столь короткое время.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление международной медицинской организации Врачи без границ (MSF).

По словам заместителя директора MSF доктора Алана Гонзалеса, спустя две недели после объявления вспышки ситуация в провинции Итури остается крайне сложной.

Сейчас в Демократической Республике Конго зарегистрировано более 1 тыс. подозреваемых случаев заболевания и по меньшей мере 246 смертей. В то же время соседняя Уганда сообщила о девяти подтвержденных случаях Эболы и одной смерти.

— Никогда раньше при вспышках Эболы не фиксировалось так много случаев настолько скоро после ее декларации, — заявил Гонзалес.

Он отметил, что медики ежедневно получают сообщения о новых подозрениях на заражение, однако значительное количество сигналов до сих пор остается непроверенным.

В MSF отмечают, что реагирование на вспышку затрудняют серьезные логистические ограничения, в частности закрытие границ и аэропортов.

В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус посетил провинцию Итури, чтобы оценить ситуацию и ход мероприятий по сдерживанию вируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что борьбу со вспышкой осложняет продолжающийся конфликт на востоке Конго, который ограничивает доступ медиков в отдельные районы.

Известно, что против нынешней вспышки, вызванной редким штаммом вируса Эбола, известным как Бундибугио, не существует проверенной вакцины, а смертность среди инфицированных составляет около трети.

Ранее Bloomberg сообщал, что вспышка Эболы в ДР Конго распространяется быстрее, чем медики успевают отслеживать контакты инфицированных.

По состоянию на 21 мая в стране было зафиксировано 83 подтвержденных случая заражения и 746 подозреваемых. ВОЗ оценивает риск распространения вируса внутри ДР Конго как очень высокий, а для региона — как повышенный.

