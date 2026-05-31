Во время ночной атаки на Украину 31 мая российские войска применили 229 беспилотников различных типов, в том числе ударные Shahed и дроны-имитаторы.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 31 мая: что известно

В ночь на 31 мая (с 18:00 30 мая) российские войска атаковали Украину 229 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Шаталова, Приморско-Ахтарска и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 212 вражеских беспилотников на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 11 локациях.

Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали еще на пяти локациях.

Информация о последствиях атаки в регионах уточняется. На местах попаданий и падения обломков работают профильные службы.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве фиксируются российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

