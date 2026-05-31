Товарищеский матч Польша — Украина состоится 31 мая на стадионе Тарчинская Арена в польском Вроцлаве.

Начало матча — в 18:30 по киевскому времени.

О том, где смотреть матч Польша — Украина и кто будет транслировать товарищескую игру сине-желтых и бело-красных, рассказывают Факты ICTV.

Польша – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Польша – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Польша – Украина прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

Перед игрой в 17:15 стартует также предматчевая аналитическая студия.

На матче Польша – Украина будет работать словацкая бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Филип Глова.

Ему будут ассистировать Даниэль Полачек и Петер Беднар. Резервным арбитром назначен Лукаш Дзивяк.

За систему VAR будет отвечать Матей Горень, которому будет ассистировать Мариан Руц.

Отметим, что обе команды не смогли выйти на чемпионат мира, потерпев поражения в плей-офф. Для сине-желтых это будет первая игра под руководством нового тренера Андреа Мальдери, которого назначили на эту должность в мае.

