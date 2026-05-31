Кремль пытается снять с себя ответственность за возможные удары по Молдове

Кремль использует инцидент с российским дроном в румынском Галаце, чтобы заранее снять с себя ответственность в случае возможного падения российских дронов в Молдове или провокации под чужим флагом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 30 мая.

29 мая посольство России в Молдове заявило, что молдавские власти и ее западные партнеры якобы готовят “инсценировку”, подобную инциденту со сбитым дроном в румынском Галаце.

В российском диппредставительстве утверждали, что такие действия якобы имеют целью обвинить Кремль и спровоцировать ухудшение отношений между Молдовой и Россией. Также там назвали безосновательными обвинения в причастности РФ к атаке дрона на территории Румынии.

По мнению аналитиков ISW, подобные заявления создают условия для того, чтобы Россия могла отрицать свою ответственность в случае будущих ударов по Молдове.

В ISW отмечают, что заявления российского посольства могут также создавать информационную почву для возможного нападения под чужим флагом с использованием российского беспилотника.

Аналитики напоминают, что участившиеся случаи проникновения российских дронов в воздушное пространство стран НАТО свидетельствуют о готовности Кремля мириться с подобными рисками во время атак по Украине.

В отчете также отмечается, что НАТО, вероятно, придется рассмотреть дополнительные механизмы сотрудничества в сфере противовоздушной обороны с Украиной и Молдовой для противодействия российским беспилотникам.

В ночь на 29 мая во время российской атаки на юг Украины один из беспилотников залетел в воздушное пространство Румынии и упал на крышу многоэтажного дома в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.

Министерство обороны Румынии сообщило, что речь идет о российском дроне Герань-2. После этого президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии Генерального консульства РФ в Констанце и высылке российского консула.

По словам румынского президента, беспилотник нес по меньшей мере 30 килограммов взрывчатки.

