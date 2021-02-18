В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо будет принимать бельгийский Брюгге. Встреча состоится 18 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3.

В повторе игру можно будет посмотреть 19 февраля в 7.25 на канале Футбол 1, а также в 14.35 на Футбол 2.

Это будет третья официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда команды разошлись ничьей 3:3, а в первой игре минимальную победу праздновали бельгийцы (1:0).

Ответный матч команд состоится через неделю в Бельгии на Ян Брейдел Стадион.

Сначала игра была запланирована на 19.55, но из-за сильных морозов, которые ожидаются в день матча, было принято решение сместить встречу на три часа раньше.

Фото: FC Dynamo Kyiv