В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер дома примет тель-авивский Маккаби. Встреча состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3.

В повторе матч можно будет посмотреть 26 февраля в 3.05 и 14.35 на канале Футбол 2, а также в 7.25 на Футбол 1.

Это будет вторая встреча команд в еврокубках. Впервые они встретились неделю назад, 18 февраля, в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум.

Тогда уверенную победу одержали горняки. Подопечные Луиша Каштру всадили в сетку ворот соперника два сухих мяча. Голами в матче отличились Алан Патрик и Тете.