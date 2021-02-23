PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Шахтер — Маккаби в Лиге Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 донецкий Шахтер дома примет тель-авивский Маккаби. Встреча состоится 25 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

НСК Олимпийский

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3.

В повторе матч можно будет посмотреть 26 февраля в 3.05 и 14.35 на канале Футбол 2, а также в 7.25 на Футбол 1.

Это будет вторая встреча команд в еврокубках. Впервые они встретились неделю назад, 18 февраля, в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум.

Читайте
Шахтер — Маккаби: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Тогда уверенную победу одержали горняки. Подопечные Луиша Каштру всадили в сетку ворот соперника два сухих мяча. Голами в матче отличились Алан Патрик и Тете.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка