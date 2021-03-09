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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Рома — Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер в четверг, 11 марта, проведет первый матч на стадии 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на Стадио Олимпико в Риме сыграют против итальянской Ромы. Начало матча в 22.00.

ФК Шахтар

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Ромы принимают ставки с коэффициентом 1.63. Успех горняков оценивают в 5.30. Ничейный результат встречи — 4.30.

На то, что волки первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.44, а на подопечных Луиша Каштру — 2.65. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 16.0.

Матч доверили судить португальской бригаде арбитров во главе с рефери Артуром Диашем. Ему будут ассистировать соотечественники: Руй Тавареш и Паулу Соареш. Обязанности четвертого рефери исполнит Тьягу Мартинш. Арбитры VAR: Жоау Пиньейру и Луиш Годинью.

Это будет седьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались в сезоне 2017/2018 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче в Харькове Шахтер одержал победу со счетом 2:1, а вот на выезде уступил 1:0.

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По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы Шахтер прошел тель-авивский Маккаби, а Рома дважды обыграла португальскую Брагу (2:0, 3:1).

Фото: FC Shakhtar

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