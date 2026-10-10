Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит гражданам подтверждать пенсионный стаж без трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Как подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки

По словам Корецкого, в первую очередь стаж будут подтверждать по данным государственных электронных реестров.

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Если нужной информации в реестрах нет, будут учитывать трудовую книжку и другие документы, перечень которых правительство расширило.

Если документов нет или они потеряны, подтвердить стаж можно будет с помощью свидетелей.

— Если документов нет или они не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с этим человеком. Пенсионный фонд поможет найти таких людей, — отметил премьер-министр.

Отдельный порядок зачисления стажа предусмотрен для граждан, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Он также коснется украинцев, чьи документы были уничтожены в результате войны.

Как пояснил Корецкий, решение правительства призвано защитить пенсионные права людей, которые из-за российской агрессии лишились возможности документально подтвердить периоды работы.

Фото: Кабмин