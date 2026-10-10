Украинцы могут подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки: детали
- Правительство приняло решение о подтверждении пенсионного стажа без трудовой книжки.
- В первую очередь стаж будут проверять по данным государственных электронных реестров.
Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит гражданам подтверждать пенсионный стаж без трудовой книжки или соответствующих записей в ней.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Как подтвердить пенсионный стаж без трудовой книжки
По словам Корецкого, в первую очередь стаж будут подтверждать по данным государственных электронных реестров.
Если нужной информации в реестрах нет, будут учитывать трудовую книжку и другие документы, перечень которых правительство расширило.
Если документов нет или они потеряны, подтвердить стаж можно будет с помощью свидетелей.
— Если документов нет или они не сохранились, стаж можно будет подтвердить показаниями как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с этим человеком. Пенсионный фонд поможет найти таких людей, — отметил премьер-министр.
Отдельный порядок зачисления стажа предусмотрен для граждан, которые работали на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Он также коснется украинцев, чьи документы были уничтожены в результате войны.
Как пояснил Корецкий, решение правительства призвано защитить пенсионные права людей, которые из-за российской агрессии лишились возможности документально подтвердить периоды работы.
Фото: Кабмин