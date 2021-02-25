Шахтер — Маккаби — 1:0 (3:0)

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Кривцов, Додо, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес.

Маккаби: Даниэль, Жералдо, Эрнандес, Тиби, Саборит, Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаим, Пешич, Хозец.

Голы: Мораес, 67 (пен.)

Донецкий Шахтер принимал тель-авивский Маккаби в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы-2020/21. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 1:0.

Подопечные Луиша Каштру резво начали встречу. Уже на старте матча Додо подключился к атаке своей команды и сразу же пробил, но мяч предательски попал в сетку с внешней стороны. Следом возможность открыть счет имел Алан Патрик, но бразилец отправил мяч за лицевую линию поля.

Ближе к экватору первого тайма Матвиенко упустил шанс отличиться в игре. Тайсон прорвался в штрафную и пробил, но Тененбаум парировал круглого перед собой прямо на Матвиенко, а вот в украинца при попытке нанести удар, мяч предательски соскользнул с ноги.

Ближе к перерыву израильский клуб полностью перехватил инициативу и у ворот Трубина запахло жареным. Шахтеру крупно повезло, когда в один момент мяч дважды попал в каркас ворот — сначала после удара Луиса Эрнандеса, а затем после Пешича.

В начале второго тайма Каштру провел двойную замену — на поле вышли Тете и Маркос Антонио и это принесло дивиденды. Именно Тете в штрафной Маккаби в борьбе с Бен-Хаимом заработал пенальти, который реализовал Жуниор Мораес, сделав счет 1:0.

Таким образом, по итогам двух матчей Шахтер уверенно шагает в следующую стадию Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится завтра, 26 февраля.

Также Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Шахтер — Маккаби, где собрали все самые интересные моменты встречи.