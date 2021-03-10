9 марта состоялся ответный матч раунда плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов Порту-Ювентус. Встреча прошла на стадионе Альянц в Турине и закончилась победой футбольного клуба Ювентус со счетом 3:2.

С начала игры было много острых моментов возле ворот обеих команд. Однако счет открыли португальцы на 19 минуте матча. Сержиу Оливейра отправил мяч в левую “шестерку”.

Альваро Мората из Ювентуса на 27 минуте поединка попытался сравнять счет. Он ворвался в штрафную, откликнулся на подачу и пробил по воротам, однако вратарь смог поймать мяч.

Аж на 49 минуте игры Федерико Кьеза получил точную передачу от Криштиану Роналду и удачно пробил по воротам, сравняв счет.

На 63 минуте Ювентусу удалось повторить свой успех. Хуан Куадрадо выполнил прицельную подачу вглубь штрафной площадки на Федерико Кьеза. Его удар головой миновал голкипера, чем вывел команду вперед.

Вскоре Сержиу Оливейра (Порту) нанес изумительный удар со штрафного. Мощнейшим выстрелом низом мяч попал в левый угол ворот. Адриен Рабьо (Ювентус) после розыгрыша углового удачно пробил мяч головой и забил гол. Таким образом Ювентус в матче обыграл Порту со счетом 3: 2, но по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов.

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Составы команд

Ювентус: Щенсный, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Сандро, Кьеза, Рабьо, Артур, Рэмси, Мората, Роналду.

Порту: Маркесин, Манафа, Пепе, Мбемба, Сануси, Оливейра, Урибе, Отавио, Корона, Марега, Тареми.

Первый матч между Ювентусом и Порту

Первая встреча команд, которая прошла в Португалии 17 февраля, принесла победу Порту.

Команда победила со счетом 2:1. Португальцы вели с двумя голами до 82-й минуты матча, однако в этот момент их конкурентами удалось закинуть один мяч в ворота противника.

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