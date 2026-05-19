Во Львове группа людей напала на автомобиль ТЦК: что известно
Во Львове группа граждан повредила служебный автомобиль представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время работы группы оповещения на улице Богдана Хмельницкого.
Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.
По информации Львовского областного ТЦК, в результате инцидента на улице Богдана Хмельницкого повреждено транспортное средство.
В ТЦК утверждают, что группа граждан создала угрозу жизни и здоровью личного состава, а также сорвала выполнение мобилизационных мер.
– Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мер мобилизации, – говорится в сообщении.
Как отмечают во Львовском ОТЦК, подобные действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины.
Там утверждают, что препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания.
Во Львовском ОТЦК и СП призывают граждан сохранять спокойствие, действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться провокациям.