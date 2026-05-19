На Прикарпатье раскрыли схему хищения газа из государственной ГТС на 203 млн грн
- На Прикарпатье в результате незаконного отбора из ГТС недополучено более 8 млн кубометров газа.
- Все фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.
Правоохранители в Прикарпатье раскрыли масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Незаконный отбор газа на Прикарпатье: что известно
По его словам, организатором преступной схемы следствие считает руководителя частного предприятия, которое занималось добычей полезных ископаемых и использовало государственную газотранспортную систему для транспортировки добытого газа.
Установлено, что к реализации противоправной деятельности фигурант привлек трех своих подчиненных.
— Учет топлива осуществлялся через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием Оператора ГТС Украины. По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа, – сообщил генпрокурор.
Следствие установило, что злоумышленники с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии.
В результате электронный счетчик фиксировал искаженные показатели объемов потребленного газа.
Фактически природный газ незаконно отбирался из сети и реализовывался на рынке как собственный ресурс.
В результате противоправных действий государство недополучило более 8 млн кубометров газа. Общая сумма установленного ущерба превышает 203 млн грн.
Правоохранители задержали всех фигурантов и сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.
Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Они будут настаивать на определении залога в размере причиненного государству ущерба — 203 млн грн.
