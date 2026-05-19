Правоохранители в Прикарпатье раскрыли масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Незаконный отбор газа на Прикарпатье: что известно

По его словам, организатором преступной схемы следствие считает руководителя частного предприятия, которое занималось добычей полезных ископаемых и использовало государственную газотранспортную систему для транспортировки добытого газа.

Сейчас смотрят

Установлено, что к реализации противоправной деятельности фигурант привлек трех своих подчиненных.

— Учет топлива осуществлялся через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием Оператора ГТС Украины. По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа, – сообщил генпрокурор.

Следствие установило, что злоумышленники с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии.

В результате электронный счетчик фиксировал искаженные показатели объемов потребленного газа.

Фактически природный газ незаконно отбирался из сети и реализовывался на рынке как собственный ресурс.

В результате противоправных действий государство недополучило более 8 млн кубометров газа. Общая сумма установленного ущерба превышает 203 млн грн.

Правоохранители задержали всех фигурантов и сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Они будут настаивать на определении залога в размере причиненного государству ущерба — 203 млн грн.

Фото: Руслан Кравченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.