Вооруженные силы Китая тайно обучили около 200 российских военнослужащих в конце прошлого года. Некоторые из них вскоре вернулись воевать в Украину.

Об этом сообщают три европейских разведывательных агентства и документы, с которыми удалось ознакомиться Reuters.

По информации источников, хотя Китай и Россия провели ряд совместных военных учений после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Пекин неоднократно позиционировал себя как “мирный посредник”.

Однако Россия и Китай подписали двуязычное соглашение в Пекине 2 июля 2025 года. Она предусматривает секретные учения, которые в основном сосредотачиваются на использовании беспилотников.

В соглашении, с которым ознакомилось агентство, говорится, что около 200 российских военнослужащих прошли обучение на военных объектах, в частности, в Пекине и восточном городе Нанкин. Источники сообщили, что примерно такое количество вскоре прошло обучение в Китае.

В документе также отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на важных объектах в России.

Обучая российских военнослужащих на оперативном и тактическом уровне, которые затем принимают участие в Украине, Китай гораздо больше напрямую принимает участие в войне на европейском континенте, чем считалось ранее, заявил один из представителей разведки.

Как утверждают в агентстве, европейские страны, рассматривающие Россию как главную угрозу безопасности, с настороженностью наблюдают за более тесными отношениями между Россией и Китаем.

В скором времени состоится встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет менее чем через неделю после визита президента США Дональда Трампа.

