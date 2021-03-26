25 марта в Киев вернулась сборная Украины по футболу, которая накануне в Сен-Дени сыграла вничью с командой сборной Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Факты ICTV пообщались с самым молодым игроком украинской команды Ильей Забарным. 18-летний спортсмен поделился впечатлениями после матча, рассказал о том, на кого равняется в мире футбола и к чьим советам прислушивается.

– Илья, ты очень редко даешь интервью. Почему ты избегаешь общения с прессой?

– Есть очень много предложений, но мне не хочется рассказывать о себе и своих достижениях в футболе, а то вдруг окажется, что я не достиг нужного уровня? Вот когда почувствую уверенность, закреплюсь полностью в Динамо и сборной, тогда буду общаться с журналистами.

– Помнишь день, когда тебя пригласили играть в сборной Украины по футболу?

– Это было после игры с Шахтером. Для меня это было абсолютным удивлением. Я не думал, что в столь юном возрасте могут вызывать в сборную. Мне сказали: “Бери вещи, мы тебя ждем”.

– Как тебя встретили в команде?

– Знакомство прошло очень хорошо. Атмосфера была замечательная. Ребята меня приняли хорошо. Было впечатление, что со всеми уже давно знаком.

– А как в команде отреагировали на твой юный возраст, ведь твоих сверстников нет?

– Конечно, здесь старшие ребята, но тут на возраст не слишком обращают внимание. На первом месте человек, а не его возраст. Нет такого, что кто-то с кем-то не общается или избегает разговоров. Нам всегда есть о чем поговорить. С этим нет никаких проблем.

– С кем ты дружишь больше всего?

– С динамовцами – Сергеем Сидорчуком, Виталием Миколенко, Александр Караваевым, Александром Тимчиком, Богданом Михайличенко, Владимиром Шепелевым и Жорой Бущаном. С ними я больше всего времени провожу.

– Как отреагировали родители на твой вызов в сборную?

– Папа очень волновался из-за того, что я молодой, а нагрузки – сложные и опасные. Но, поскольку они медики по специальности, то они мои первые спасатели в случае травм. Мой папа знаком со спортивной медициной. Поэтому он первый, кто меня лечит.

– Твои родители – фанаты футбола?

– Уже да (улыбается). Папа раньше очень увлекался Динамо. Когда я был ребенком, мы вместе смотрели матчи.

– Помнишь свой первый разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко?

– Это было на собрании перед первой игрой, также с Францией. Андрей Николаевич на тренировках мне давал много советов. Говорил, что надо внимательно следить за противниками, когда те движутся, и не принимать поспешных решений. Поддерживал, говорил спокойно: “Ты играл на этом уровне, просто уверенно действуй”.

– Сложно было усвоить много информации сразу?

– В Динамо также много теории, поэтому я привык к тому, что за короткий промежуток времени надо овладеть большим количеством информации.

– Как тебе работать с Мауро Тассотти (экс-защитником Милана и одним из тренеров сборной Украины, – Ред.)? Он давал советы?

– Тассотти делится опытом в конкретных ситуациях. Он объясняет, где находится мяч, какую позицию следует занять, кого должен страховать в той или иной ситуации, куда бежать и тому подобное.

– Ты сохранил что-то на память после своего первого матча за сборную Украины?

– У меня сохранились футболки, я специально ни с кем не менялся, чтобы оставить их в память о своем первом официальном матче. Мне было важно, чтобы они остались.

– Ранее в прессе о тебе вспоминали, как о молодом игроке, который дебютировал в сборной. Сейчас к тебе больше приковано внимания, начинают критиковать. Ты читаешь отзывы о себе?

– Я не очень слежу за критикой в ​​соцсетях. Обращаю внимание только на критику от тренеров или специалистов, мнение которых для мне важно. Я воспринимаю критику хорошо, потому что этот рост для футболиста, тем более молодого. Если меня критикуют люди, у которых много знаний и опыта, нужно прислушиваться и расти.

– Чья критика может тебя поощрить?

– Мирча Луческу (главный тренер украинского Динамо, – Ред.). Он много меня критиковал, когда я только начинал карьеру, советовал.

– Ему не нравилась твоя позиция?

– Он подсказывал, как играть в штрафной зоне, чтобы получить мяч чуть ниже. Луческу дал мне базу, на которой я сейчас играю.

– Специфика игры в Динамо и в сборной отличаются?

– В Динамо надо быстрее избавляться мяча, входить в зону и искать передачу. В сборной, наоборот, надо немножко придержать мяч, подождать, пока противники начнут давить.

– В матче с Францией украинская сборная играла по схеме, рассчитанной на трех защитников. У тебя был такой опыт раньше?

– Нет, это был первый мой опыт в такой схеме. Тренеры объяснили, как надо действовать и во время атаки, и при обороне.

– Какое у тебя было задание на поле?

– Я должен был страховать правую и центральную зоны. Французы все время вырывались за спину, поэтому нужно было оставить для них как можно меньше пространства.

– Как считаешь, ты справился с задачей?

– Французы несколько раз меня перехитрили и “отрезали”. Это из-за нехватки опыта и волнения.

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– На кого из защитников сборной Украины ты равняешься?

– Не могу сказать, что у меня есть фавориты, потому что я не видел в сборной слабых защитников.

– И напоследок. Какие у тебя ожидания от чемпионата Европы, который будет проходить с 11 июня до 11 июля?

– Хочу, чтобы сборная Украины прошла как можно дальше и доказала, что это не та команда, которая может вылететь в начале чемпионата. Что это спортсмены, которые могут бороться с грандами, играть на высоком уровне и демонстрировать отличный результат.

Матч Украина – Финляндия

28 марта в Киеве состоится матч Украина – Финляндия в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

24 марта сборная Украины сыграла в ничью со сборной Франции – 1:1. Не определился лидер и в игре Финляндии с Боснией и Герцеговиной. Встреча окончилась со счетом 2:2.

Фото: Сборная Украины по футболу, ФК Динамо