Актер и военнослужащий ВСУ Владимир Ращук впервые прокомментировал ситуацию вокруг крестин своего сына Яремы.

Об этом он рассказал журналистке Ксении Малынюк эксклюзивно для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Ращук о крестинах сына

После разрыва с актрисой Викторией Билан-Ращук Владимир продолжает участвовать в воспитании сына Яремы, который родился осенью 2025 года. Однако на крестинах мальчика, которые прошли неделю назад, отца не было.

Актер заявил, что даже не знал об этом событии, поэтому и крестных родителей не выбирал.

— Это все она сама сделала, я не присутствовал. Это сделали без меня. И не сообщили. Я даже не знал, что это происходит, — сказал Ращук.

При этом в Киеве актер и военный периодически бывает, ведь характер его службы изменился. Более трех лет он провел непосредственно на передовой, участвуя в боях на самых горячих направлениях фронта. Сейчас Ращук работает в штабе.

— Заслужил. Я был почти во всех горячих точках. Рубежное, Северодонецк, Бахмут, Курдюмовка, — отметил Владимир Ращук.

Несмотря на сложный развод и публичный конфликт, актер ранее неоднократно подчеркивал, что сын остается для него главным приоритетом. По словам Ращука, он старается видеться с Яремой как минимум три раза в неделю и проводит с ним все свободное время.

Источник : Ранок у великому місті

