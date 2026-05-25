В Днепре прогремела серия мощных взрывов в понедельник, 25 мая. Российские войска атаковали город, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 25 мая 2026: какие последствия

По информации ОВА, три человека получили ранения из-за удара российской армии по Днепру.

Среди них – мужчины в возрасте 18, 45 и 67 лет. Всех их госпитализировали в больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Атака РФ на Павлоград 25 мая 2026: что известно

Кроме Днепра, количество раненых из-за удара по Павлограду увеличилось до 10 человек, сообщили в областной военной администрации.

По данным ОВА, четверо пострадавших госпитализированы в больницы. В частности, двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1552-е сутки.

