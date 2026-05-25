Около 12:00 в Дергачах в Харьковской области прогремел взрыв. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ракетный удар по Дергачам 25 мая

— В Дергачах слышен взрыв. Существует угроза повторных ударов. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — сообщил глава Дергачевской городской администрации Вячеслав Задоренко.

В 12:26 Олег Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара по Дергачам погиб мужчина. Еще два человека получили ранения: 57-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В 12:35 стало известно о еще двух пострадавших. По состоянию на 12:40 — уже шесть пострадавших.

На месте ракетного удара работают все экстренные службы.

Напомним, что сегодня утром прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Зафиксировано попадание в жилой многоэтажный дом. По данным местных властей, пострадали не менее 10 человек, среди них — 6-летний мальчик. Ребенок будет проходить лечение амбулаторно.

Четверо пострадавших госпитализированы. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

