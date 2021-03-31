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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Украина — Казахстан в квалификации к ЧМ-2022

В третьем матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины дома примет команду Казахстана. Встреча состоится 31 марта в Киеве на арене НСК Олимпийский.

Шевченко тренування збірної України

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру покажет российский канал Матч! Футбол 2 в 23.40.

В повторе матч можно будет посмотреть 1 апреля в 11.30 на канале Футбол 1 и в 20.20 на Футбол 2.

Это будет пятая встреча команд в истории. До этого сборные встречались в отборе на чемпионат Европы. Во всех матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

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Подопечные Андрея Шевченко стартовали в отборе на ЧМ-2022 ничьей с действующими чемпионами мира французами 1:1, а во втором матче упустили победу на последних минутах в игре со сборной Финляндии.

Фото: УАФ

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