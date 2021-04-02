Анатолий Трубин поделился впечатлениями об игре в сборной Украины и Шахтере

Анатолий Трубин — один из самых талантливых молодых игроков в Украине. В возрасте 19 лет он уже успел стать основным голкипером донецкого Шахтера и дебютировать в составе национальной сборной Украины.

Факты ICTV встретились с Трубиным накануне матча квалификации Чемпионата мира 2022 против Казахстана (1:1) и поинтересовались, как ему удалось в столь юном возрасте попасть в состав сборной, чем тактика Шахтера отличается от тактики национальной команды и на кого равняется футболист.

— Как ты попал в сборную, кто тебе рассказал о вызове?

— Я увидел расширенный список на сайте Федерации футбола и все. Мне никто ничего не говорил, ни Шахтер, никто не звонил.

— Ты ждал этого? Предполагал, что тебя вызовут?

— Конечно, хотелось. Думаю, любой игрок мечтал бы об этом. Упорный труд дает свои плоды.

— Как оцениваешь тренировочный процесс в сборной?

— Андрей Пятов меня предупреждал, что в сборной очень сложные тренировки. У нас в команде пять вратарей, поэтому есть возможность тренироваться в полную силу, но иногда и перевести дух.

— Кто-то из других вратарей сборной схож с тобой в манере своей игры?

— Нет, каждый — это индивидуальность, у всех есть какие-то свои хорошие качества, своя уникальность.

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— Кто-то из твоих ровесников представлен в сборной, может, с кем ты играл в молодежных командах?



— Только один раз я играл с Ильей Забарным и Ефимом Коноплей. Конопля на два года старше, а Забарный на год младше.

— Как тебя приняли в сборной? С кем ты больше всего общаешься, с кем познакомился?

— Приняли очень хорошо, здесь хороший коллектив, у всех прекрасные отношения друг с другом. Всегда все на позитиве — шутки постоянные, подколы.

Я стараюсь со всеми игроками общаться. Понемногу узнаю каждого, приспосабливаюсь, привыкаю. Больше всего, пожалуй, общаюсь с Коноплей — мы вообще очень давно знакомы. Когда я пришел в Шахтер в шесть лет, он уже там был.

— В сборной Георгий Бущан — душа компании? Если вратарей принято считать более отчужденными и молчаливыми, то это не тот случай?

— Я не могу сказать только о Бущане. И Пятов может пошутить, и Крива (Сергей Кривцов, — Ред.) постоянно и в Шахтере, и здесь, и Зина (Александр Зинченко, — Ред.) тоже. Но если говорить о вратарях, то Георгий, пожалуй, самый активный.

— Есть ли чувство, что ты находишься в другой команде? И есть ли разница с твоим пребыванием в Шахтере?

— Конечно. Основное отличие во вратарском процессе, так как в клубе все равно не такие сложные тренировки. Здесь больше, как на сборах. Нет времени на раскачку, тебе надо приехать и сразу быть готовым играть.

Ты должен показать результат за три матча. Если в клубе весь сезон ты готовишься, то в сборной нужно показывать результат здесь и сейчас.

— Сборная ближе игрой к Шахтеру, чем остальные клубы, потому что Шахтер выходит через пас в атаку?

— В этом смысле да, очень похожий стиль с Шахтером из-за короткой средней передачи. Думаю, для игроков Шахтера это плюс, так как не нужно перестраиваться.

— Роль вратаря в современном футболе несколько изменилась. Вратарь стал исполнять роль разыгрывающего защитника. Это так?

— Так сложилось уже давно, что вратарь не хуже, а даже лучше полевых должен играть ногами. Топовые клубы (Барселона, Манчестер Сити) строят на этом свою игру. Шахтер и сборная не отличаются от них.

Вратарь должен уметь давать передачу на 5, 15, 20 и даже 50 метров. Голкиперам нужно хорошо играть ногами.

— Был ли у тебя кумир из бывших вратарей в сборной Украины или из иностранных? На кого ты равнялся?

— Я не могу сказать, что я на кого-то равнялся. Если выделять кого-то, я бы назвал Яна Облака. Он не супер распиаренный, но если посмотреть на его игру в мадридском Атлетико, у него очень много матчей на ноль, а это хороший показатель.

— Сейчас сборная имеет минимум 16 матчей в год, если мы выйдем дальше — будет еще больше. К тому же у тебя насыщенный календарь, ты играешь еще в трех турнирах. Сейчас у футболистов все меньше свободного времени, как ты чувствуешь себя в этой ситуации?

— Для меня это впервые с осени, когда я постоянно играю почти каждую среду и субботу. Но мне это нравится, чувствую себя прекрасно. Я больше чувствую свое тело и понимаю, когда мне нужно больше нагрузки, а когда восстановления. Для меня наоборот лучше постоянно играть. Игра дает больше, чем тренировки.

— Сейчас в группе квалификации на ЧМ-2022 соперники сборной Украины сильнее, чем были в отборе на Евро-2020?

— Я думаю, что на Евро все равно как-то по-другому будет. Если сравнивать отбор на Евро, там есть восемь матчей, а на ЧМ только три — одна ошибка, и ты уже можешь потерять шанс.

Как по мне, любая команда и игрок хочет показаться на Евро, потому что за этим наблюдает весь мир. Я не могу сказать, где слабее, а где сильнее, потому что и там, и здесь будет сложно.

Фото: УНИАН, Анатолий Трубин