Украина откроет архивы СБУ и разведки по Волынской трагедии — Зеленский
- Владимир Зеленский провел совещание относительно дальнейшей политике Украины в отношениях с Польшей.
- По ее итогам, Киев готовит несколько решений, которые должны усилить дипломатический и общественный диалог между странами.
- Отдельное внимание будет уделено чувствительным историческим вопросам, которые годами остаются важной частью украинско-польских отношений.
Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное политике Украины относительно Польши.
Зеленский об отношениях с Польшей
Как отметил глава государства, Киев заинтересован в добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношениях с Варшавой, которые должны основываться на взаимном уважении.
Зеленский подчеркнул, что Польша предоставила Украине значительную поддержку после начала полномасштабного вторжения РФ. Он подчеркнул, что защита украинской независимости укрепляет безопасность Польши, а общие вызовы в Европе можно преодолеть только благодаря сотрудничеству государств региона.
По итогам совещания договорились принять ряд решений.
– Договорились сделать несколько ключевых вещей. Первое: будут решения на дипломатическом направлении, – написал Зеленский в Telegram.
В частности, предусмотрено открытие архивов СБУ и Службы внешней разведки о трагических событиях XX века на Волыни, а также увеличение количества разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ.
По словам президента, будут решения для предоставления дополнительных разрешений на поисковые эксгумационные работы.
— Вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ, — добавил Зеленский.
Кроме того, стороны планируют расширить украино-польский общественный диалог. Также Зеленский поручил подготовить предложения по усилению возможностей Украинского института национальной памяти и увеличению его финансирования.
– Договорились с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института. Александр подготовит и представит системные предложения и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти, — отметил Зеленский.
Напомним, что в последнее время отношения на фоне споров относительно исторической памяти обострились. Это произошло после того, как Владимир Зеленский предоставил подразделению ССО почетное наименование в честь Героев УПА. В Варшаве это решение раскритиковали из-за исторических споров вокруг Волынской трагедии.
Позже президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, после чего украинский лидер вернул награду.
Чтобы снизить напряжение, 3 июля главы МИД Украины и Польши провели переговоры. Киев предложил консультации между дипломатическими ведомствами, новую встречу историков и вовлечение в диалог религиозных деятелей.
Фото: Владимир Зеленский