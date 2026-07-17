Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное политике Украины относительно Польши.

Зеленский об отношениях с Польшей

Как отметил глава государства, Киев заинтересован в добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношениях с Варшавой, которые должны основываться на взаимном уважении.

Зеленский подчеркнул, что Польша предоставила Украине значительную поддержку после начала полномасштабного вторжения РФ. Он подчеркнул, что защита украинской независимости укрепляет безопасность Польши, а общие вызовы в Европе можно преодолеть только благодаря сотрудничеству государств региона.

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По итогам совещания договорились принять ряд решений.

– Договорились сделать несколько ключевых вещей. Первое: будут решения на дипломатическом направлении, – написал Зеленский в Telegram.

В частности, предусмотрено открытие архивов СБУ и Службы внешней разведки о трагических событиях XX века на Волыни, а также увеличение количества разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ.

По словам президента, будут решения для предоставления дополнительных разрешений на поисковые эксгумационные работы.

— Вместе с польской стороной должны обеспечить большую способность для проведения таких работ, — добавил Зеленский.

Кроме того, стороны планируют расширить украино-польский общественный диалог. Также Зеленский поручил подготовить предложения по усилению возможностей Украинского института национальной памяти и увеличению его финансирования.

– Договорились с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти, о расширении возможностей института. Александр подготовит и представит системные предложения и прошу соответствующих чиновников и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотреть возможность увеличить финансовое и другое обеспечение Украинского института национальной памяти, — отметил Зеленский.

Напомним, что в последнее время отношения на фоне споров относительно исторической памяти обострились. Это произошло после того, как Владимир Зеленский предоставил подразделению ССО почетное наименование в честь Героев УПА. В Варшаве это решение раскритиковали из-за исторических споров вокруг Волынской трагедии.

Позже президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, после чего украинский лидер вернул награду.

Чтобы снизить напряжение, 3 июля главы МИД Украины и Польши провели переговоры. Киев предложил консультации между дипломатическими ведомствами, новую встречу историков и вовлечение в диалог религиозных деятелей.

Фото: Владимир Зеленский

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