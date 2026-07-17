Президент Владимир Зеленский сообщил, что готовится специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего с участием командиров корпусов и ведущих производителей вооружения и средств, необходимых украинским военным на фронте.

Об этом он написал в Telegram вечером 17 июля.

Зеленский о специальном заседании Ставки

— Готовим специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас нужны на фронте, — заявил он.

По словам президента, он заслушал доклады командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, командира 1 корпуса Национальной гвардии Азов Дениса Прокопенко, командира 2 корпуса НГУ Хартия Игоря Оболенского, заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Андрея Ткачука и и.о. командира 19 армейского корпуса оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ Валерия Скреда.

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Как отметил Зеленский, командиры доложили о ситуации на передовой, результатах уничтожения сил оккупанта и ключевых вопросах обеспечения украинских подразделений.

Президент добавил, что украинская оборона остается активной, полностью выполняются определенные задачи по направлениям.

— Сосредоточились на необходимости более масштабных поставок дронов, которые применяются в оперативной глубине. Обсудили проблематику производства и поставок дронов на оптоволокне, — отметил Зеленский.

Он сообщил, что программа справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами, действующая с декабря прошлого года, и дальше будет продолжена.

— Была отмечена результативность программы справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами. Эта программа действует с декабря прошлого года и будет продолжена. Особый опыт Хартии по привлечению иностранных добровольцев для защиты Украины должен быть масштабирован и на другие подразделения, — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что после обсуждения с Денисом Прокопенко вопроса обмена пленными будут даны соответствующие поручения.

— Благодарен командиру Азова за особое внимание к процессу обменов и судьбе наших пленных: будут соответствующие поручения на основе того, о чем говорили сегодня, — отметил президент.

Зеленский рассказал о докладе командира 3-го армейского корпуса ОК Восток Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого.

— Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные шаги россиян и наши задачи по защите. Ключевое — украинские фронтовые позиции должны быть настолько крепкими, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт — это основа. Особое внимание — обеспечению наших подразделений, — подытожил президент.

Напомним, 17 июля Кабинет министров назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

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