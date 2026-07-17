Сергей Бескрестнов (Флэш) стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны.

Соответствующий указ №621 обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником президента

— Назначить Бескрестнова Сергея Александровича советником президента Украины по развитию технологических направлений обороны (вне штата), — говорится в тексте указа от 17 июля.

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Ранее сегодня Зеленский провел встречу с Сергеем Бескрестновым. По словам президента, они подробно обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере обороны, касающиеся развития технологий на фронте.

Он подчеркнул важность своевременной реакции на военные инновации, которые вводит враг.

– Именно технологичность спасает жизни наших воинов и возвращает эту войну домой – в Россию… Договорились с Сергеем максимально сотрудничать, – отметил Зеленский.

Что известно о Сергее (Флэше) Бескрестнове

Сергей Бескрестнов (позывной – Флэш) – специалист в области военных радиотехнологий.

Родился в 1974 году в Киеве. В 1997 году окончил Киевский военный институт управления и связи (специальность “радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь”).

Профессиональную деятельность начал в сфере телекоммуникаций, занимал должности в компаниях Украинские радиосистемы, Украинская мобильная связь.

После начала полномасштабной войны в 2022 году принял участие в обороне Киевской области. В сотрудничестве с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТРО участвовал в организации военной радиосвязи. Кроме того, Флэш занимался консультированием военных подразделений по связи и радиотехнологиям.

25 января 2026 года Сергей Бескрестнов был назначен советником министра обороны Украины Михаила Федорова по технологическим направлениям.

В ночь на 20 апреля вражеский беспилотник ударил по дому Сергея Бескрестнова. Он тогда получил ранение, а дом был разрушен.

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