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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Украинка Ирина Деха стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Ирина Деха завоевала три золотые медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице России — Москве.

Ірина Деха (1)

24-летняя спортсменка из Харькова соревновалась в весовой категории 76 кг. Она смогла поднять штангу весом 113 кг в рывке и 135 в толчке. В целом она осилила 248 кг, опередив своих конкуренток — россиянок Ирину Сотиеву и Анастасию Романову.

Это не первое чемпионство для Ирины Дехи. В 2016 году она также завоевала все три медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Норвегии.

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Украинец стал самым сильным человеком планеты

В ноябре 2020 года украинский тяжеловес Алексей Новиков стал самым сильным человеком мира. Он занял первое место в соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, которые прошли в США.

Это самый молодой победитель за всю историю соревнований — на тот момент ему было 24 года.

Фото: Getty Images

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