Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека на планете на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, которые прошли в штате Флорида в США.

Вторую строчку пьедестала занял британец Том Столтмен, а третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.

Для Украины это третья победа нашего представителя на этом турнире. До этого дважды титул самого сильного человека планеты завоевывал Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.

Oleksii Novikov

Don’t miss the 2020 @sbdapparel World’s Strongest Man on @CBSSportsNet (US) and @Channel5Sport (UK) in December. pic.twitter.com/uNDdM62Jhu

— The World’s Strongest Man (@WorldsStrongest) November 15, 2020