Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека на планете на соревнованиях The World’s Strongest Man 2020, которые прошли в штате Флорида в США.

Вторую строчку пьедестала занял британец Том Столтмен, а третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.

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Для Украины это третья победа нашего представителя на этом турнире. До этого дважды титул самого сильного человека планеты завоевывал Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.

Во время соревнований Новиков сумел поднять на полметра над землей 537,5 кг.

Спортсмена уже поздравил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— 24-летний украинец Алексей Новиков стал самым молодым атлетом, который завоевал титул Самого сильного человека планеты — World Strongest Man 2020! Поздравляем нашего чемпиона!, — написал Разумков в соцсети Twitter.

24-річний українець Олексій Новіков став наймолодшим атлетом, який виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man 2020! Вітаємо нашого чемпіона!pic.twitter.com/75fABlbR3m — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) November 16, 2020

24-летний Новиков стал самым молодым атлетом с 1984 года, кому покорилась первая ступень пьедестала на мировом турнире.

Кто такой Алексей Новиков?

Новиков имеет четыре титула самого сильного человека Украины с 2016 по 2019 годы.

В 2017 году в ирландском Дублине он победил на турнире Irish Muscle Power, гарантировав пропуск на соревнования Самого сильного человека мира.

А в 2018 году Алексей одержал победу на турнире Arnold Amateur World Championship, который проходил в Коламбусе, США. А в марте 2020 года на турнире Arnold Strongman Classic он занял пятую строчку.

В июне этого года Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время. Спортсмен стал рекордсменом в упражнении дамбл: за 1 минуту и ​​8 секунд, а это 73 секунды, атлет поднял 100-килограммовую гантель одиннадцать раз.

Фото: The World’s Strongest Man