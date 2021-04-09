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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Українка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Ірина Деха виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у столиці Росії – Москві.

Ірина Деха (1)

24-річна спортсменка з Харкова змагалася у ваговій категорії 76 кг. Вона змогла підняти штангу, вагою 113 кг у ривку, та 135 у поштовху. Загалом вона подужала 248 кг, випередивши своїх конкуренток – росіянок Ірину Сотієву та Анастасію Романову.

Це не перше чемпіонство для Ірини Дехи. У 2016 році вона також завоювала всі три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Норвегії.

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У листопаді 2020 року український важкоатлет Олексій Новіков став найсильнішою людиною світу. Він виборов перше місце у змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що пройшли у США.

Це наймолодший переможець за всю історію змагань – на той момент йому було 24 роки.

Фото: Getty Images

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