Все зависит от спортсменов: Дружченко о шансах украинцев на ЧЕ по бадминтону

Главный тренер сборной Украины по бадминтону Владислав Дружченко оценил шансы украинской команды на Чемпионате Европы, который состоится в Киеве, а также рассказал о подготовке к турниру.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Дружченко рассказал, что карантин и коронавирус сорвали планы сборной по поводу полноценного тренировочного сбора.

— Был запланирован учебно-тренировочный сбор, но из-за карантина и условий выступления на соревнованиях пришлось его отменить и готовиться дома. Хотелось бы собраться всей командой и просто поиграть, посмотреть на уровень подготовки, но, к сожалению, не получилось, — рассказал наставник сборной.

Но несмотря на небольшие трудности в подготовке наставник сине-желтых верит в своих подопечных и ставит одну задачу — побеждать.

— Тренер всегда ставит задачу одну — побеждать, — резюмировал Дружченко.

В Киев на Чемпионат Европы в составе сборной Дании приедет бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира 2017 Виктор Аксельсен. Поэтому главный тренер сборной Украины называет именно эту сборную фаворитами. Однако отмечает, что сине-желтые имеют шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.

— Очень сильная сборная Дании, они всегда фавориты. Также Франция и Германия. В общем, я рассматриваю наши шансы — как минимум пятое место. То есть попадание в четвертьфинал турнира. А дальше все зависит от самих спортсменов, — отметил он.

28-й по счету Чемпионат Европы по бадминтону стартует уже 27 апреля и продлится до 2 мая. На турнире свое мастерство продемонстрируют 200 лучших спортсменов Европы.

В украинскую столицу прибудут чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Украину на Чемпионате Европы по бадминтону представят 15 игроков.

Сами соревнования станут решающими в отборе к летним Олимпийским играм в Токио. По их результатам определятся участники Олимпиады.

Подробнее с календарем Чемпионата Европы по бадминтону, а также составом сборной Украины вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.