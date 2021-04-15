Украина впервые в истории в 2021 году проведет Чемпионат Европы по бадминтону — самый престижный турнир в этом виде спорта в Европе.

Чемпионат Европы 2021 по бадминтону будет проходить в Киеве с 27 апреля по 2 мая. Соревнования станут решающим этапом в отборе на Олимпиаду в Токио.

Факты ICTV пообщались с заместителем генерального секретаря Европейской Конфедерации бадминтона Джимми Андерсеном, который рассказал, как будет организован Чемпионат Европы по бадминтону во время пандемии коронавируса.

— Конечно, все сейчас сосредоточено на ситуации с Covid-19, поэтому нам нужно принимать необходимые меры в связи с этим. Мы установили специальный протокол относительно того, кто может присоединиться к соревнованиям в соответствии с зеленой, оранжевой или красной зоной, чтобы избежать каких-либо рисков для наших спортсменов и жителей Украины, — рассказал Андерсен.

Заместитель генерального секретаря отмечает, что в этом году мир увидит фантастическую игру в бадминтон, ведь на соревнованиях будут сильнейшие команды.

— Была проведена значительная подготовительная работа, и мы увидим самые большие поединки в Европе. Приедут лучшие игроки мира, поэтому это будет фантастический бадминтон, — рассказал Андерсен.

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В то же время он отмечает, что Европейская Конфедерация уверена, что Украина проведет безопасный чемпионат, несмотря на стремительное распространение коронавируса.

— Я думаю, что у нас была замечательная кооперация, мы контактировали почти ежедневно в течение последнего года, поэтому не сомневаемся, что сможем это сделать в Украине. Мы получили большую поддержку от Федерации бадминтона Украины, а также от всех необходимых министерств и других организаций Украины, поэтому на 100% уверены, что все и для всех будет безопасно, — подытожил Андерсен.

Чемпионат Европы по бадминтону

Украина впервые в истории в 2021 году проведет Чемпионат Европы по бадминтону. Планируется, что соревнования Евро-2021 по бадминтону состоятся во Дворце спорта в Киеве.

Планируется, что соревнования проведут с 27 апреля по 2 мая, однако пандемия коронавируса может внести свои коррективы. В чемпионате примут участие около 250 спортсменов из 35 стран мира.

Перед соревнованиями все спортсмены пройдут тестирование на Covid-19. Пока неизвестно, смогут ли зрители болеть за своих любимых спортсменов вживую. Однако все же есть вероятность, что болельщиков допустят к просмотру в небольшом количестве.

Фото: Федерация бадминтона Украины