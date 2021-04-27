В этот вторник, 27 апреля, Мадридский Реал, в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов, встретится с лондонским Челси. Игра состоится на стадионе Альфредо ди Стефано. Старт встречи запланирован на 22:00.

Данный поединок станет шестым в истории противостояния двух команд. В предыдущих 5-ти матчах результаты такие: две победы “сливочных” против двух у “синих” и однажды был зафиксирован ничейный результат.

Что касается турнирной ходы команд в этом розыгрыше турнира, то команда Тухеля в плей-офф прошла мадридский Атлетико и португальский Порту, тогда как подопечные Зидана справились с Аталантой и Ливерпулем.

Букмекеры считают фаворитом ребят Зидана, на их успех в матче можно поставить с коэффициентом 2,3, тогда как на подопечных Тухеля принимаются ставки с коэффициентом 3.35, на ничью в отчетном поединке можно поставить с коэффициентом 3,1.

Стоит отметить, что матч в Мадриде будет обслуживать голландская бригада арбитров: Данни Маккели (в поле), Хоссел Стеегстра и Ян де Врис (лайнсмены).

Ответный матч состоится 5 мая в Лондоне на Стэмфорд Бридж, где и определится финалист.