Челси и Реал Мадрид сойдутся 5 мая на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.

В первом матче на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде команды расписали голевую ничью со счетом 1:1. За аристократов отличился Кристиан Пулишич, а за галактикос — Карим Бензема.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Томаса Тухеля. На победу Челси принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех мадридцев оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи — 3.45.

Встречу в Лондоне доверили итальянской бригаде арбитров во главе с рефери Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать соотечественники: Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Обязанности четвертого рефери исполнит Давиде Масса. Арбитры VAR: Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

Текстовая онлайн-трансляция матча Челси — Реал Мадрид начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.