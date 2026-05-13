Российские войска в течение суток 13 мая применили для атак по территории Украины 892 беспилотника различных типов. Основным направлением ударов стали западные области страны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Массированная атака РФ 13 мая: что известно

По данным военных, сегодня с 08:00 до 18:30 армия РФ атаковала Украину 753 ударными беспилотниками типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и БпЛА-имитаторами типа Пародия.

В ночное время российские войска запустили по Украине еще 139 беспилотников. Таким образом, всего за сутки оккупанты использовали 892 дрона различных типов.

— Основное направление удара — западные регионы страны, — отметили в Воздушных силах.

Также сообщается, что во время этой атаки российская армия в очередной раз использовала территории Беларуси и Молдовы для пролета ударных дронов в направлении Украины.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 18:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 710 вражеских беспилотников различных типов.

Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА. Еще в 26 локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

— Атака продолжается, несколько БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности, — подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки предупреждал, что после волн атак дронами российские войска могут осуществить ракетные пуски.

По состоянию на вечер известно о шести погибших и десятках раненых в результате массированной атаки РФ.

