В Брюсселе 18-19 июня состоится заседание Европейского совета, на котором лидеры стран ЕС планируют обсудить новый пакет санкций против России, перспективы вступления Украины в Евросоюз и переговоры о мире в Украине.

Заседание Европейского совета в Брюсселе: о чем будут говорить

Как сообщил на условиях анонимности один из чиновников ЕС, среди ключевых тем саммита будет процесс евроинтеграции Украины, в частности, возможность открытия переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз.

Также участники встречи рассмотрят введение 21-го пакета санкций против РФ и борьбу с российским теневым флотом.

– В повестке дня июньского заседания Европейского совета запланировано обсуждение отношений ЕС с Украиной во всех сферах общих интересов. В частности, процесс вступления Украины в Евросоюз и дальнейшее давление на Россию, в частности, через новый, 21-й пакет санкций, – рассказал чиновник.

В частности, лидеры ЕС должны обсудить вопросы энергетической безопасности на фоне войны на Ближнем Востоке, обороноспособность Евросоюза, конкуренцию со стороны Китая и формирование долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Источник : Європейська правда

