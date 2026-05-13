С начала полномасштабного вторжения России в Украину действует упрощенная процедура получения разрешения на приобретение охотничьего оружия для военнослужащих. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности страны и защиты граждан.

Факты ICTV узнавали, как получить разрешение на оружие военнослужащему и какие документы для этого нужны.

На какие ружья и пистолеты можно получить разрешение на оружие для военного по упрощенной схеме

Военнослужащие проходят длительную подготовку, которая включает в себя обращение с оружием. Они имеют базовые знания и навыки, позволяющие им безопасно использовать оружие. Процедура получения разрешения на оружие регулируется приказом № 170.

Какие категории оружия можно приобрести по упрощенной процедуре:

Гладкоствольное оружие: ружья, предназначенные для охоты на птицу и мелкую дичь.

Оружие недальнобойное и скорострельное, а именно — пистолеты, револьверы и т.д., использующие патроны с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Нарезное оружие, а именно — карабины, винтовки, предназначенные для охоты на крупную дичь.

Как получить разрешение на оружие для военного: перечень документов

Упрощенная схема для военных позволяет ускорить процесс получения разрешений, что особенно важно в период военных действий.

Кто может получить разрешение по упрощенной процедуре:

военнослужащие ВСУ и других военных формирований Украины;

члены территориальной обороны;

работники правоохранительных органов.

Перечень документов для получения разрешения на оружие для военного:

подготовьте две фотографии, размером 3х4 см;

сделайте копии паспорта (1, 2, 11 страницы) и идентификационного кода;

если это ID-карта, то кроме нее понадобится выписка о регистрации места жительства, которую можно получить в ЦПАУ;

оформите страховку Гражданской ответственности владельцев оружия;

оплатите государственную пошлину за рассмотрение заявления;

получите справки в воинской части, именно Форму 5 и копию карточки-заменителя или справку о закреплении оружия.

Куда подавать документы на получение разрешения

В Украине существует несколько способов подать необходимые документы:

Документы на получение разрешения на оружие офлайн подаются в территориальный сервисный центр МВД по месту жительства.

Через Единое окно обращения граждан можно подать заявление онлайн

Непосредственно в магазине оружия. Вы обращаетесь в магазин оружия, где консультант поможет вам подготовить необходимый пакет документов. После этого магазин передает собранные документы в соответствующий орган для рассмотрения.

Минздрав может ужесточить медицинские требования для получения разрешения на оружие

В Министерстве здравоохранения Украины готовят изменения в медицинские требования для получения разрешения на владение оружием. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос hromadske.

Речь идет об обновлении подходов к медицинским осмотрам и критериев, по которым человеку могут отказать в выдаче справки.

Сейчас для получения разрешения необходима медицинская справка формы №127/о, которую выдает врачебно-консультативная комиссия (ВКК) после комплексного медосмотра.

В него входят анализы крови и мочи, проверка уровня сахара, ЭКГ, оценка зрения, а также наркологический и психиатрический осмотр.

В Минздраве отмечают, что именно заключение психиатра планируют сделать обязательным элементом для принятия решения.

Сейчас в Украине нет четкого перечня психиатрических диагнозов, которые автоматически запрещают получение разрешения на оружие.

В то же время уже действуют общие ограничения для людей, имеющих тяжелые психические нарушения, в частности в случаях недееспособности, агрессивного или опасного поведения, деменции, соматических нарушений психики или пограничных состояний с невротическими проявлениями.

После принятия изменений все формы психических расстройств, включая те, что связаны с употреблением психоактивных веществ, могут стать прямым противопоказанием для получения разрешения.

Отдельно в министерстве отмечают, что врачебно-консультативная комиссия при принятии решения обязательно будет учитывать документ о прохождении психиатрического освидетельствования.

Речь также идет об оценке возможного употребления психоактивных веществ, что станет частью обязательной проверки.

