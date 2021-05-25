В финальном матче Лиги чемпионов по футболу сезона-2020/21 встретятся два английских клуба Манчестер Сити и Челси. Встреча состоится 29 мая в Порту (Португалия) на стадионе Драгау.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1, а также на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будут транслировать белорусский канал Беларусь 5. Интернет и российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Манчестер Сити на групповой стадии встречался с португальским Порту, греческим Олимпиакосом и французским Марселем. В этих матчах подопечные Хосепа Гвардиолы ни разу не проиграли (пять побед и одна ничья). Без поражений горожане преодолели и путь плей-офф, обыграв менхенгладбахскую и дортмундскую Боррусии и французский ПСЖ в полуфинале.

Без поражений свою группу прошел и Челси (четыре победы, две ничьи), где в соперники аристократам выпали испанская Севилья, российский Краснодар и французский Ренн. Также синие прошли мадридский Атлетико, португальский Порту и мадридский Реал в плей-офф.

Для Сити это первый выход в финал Лиги чемпионов, тогда как для Челси уже третий. В финале ЛЧ-2012 синие в серии пенальти перестреляли мюнхенскую Баварию.

Подробнее о результатах всех матчей сезона-2020/21 в турнире вы можете посмотреть в календаре Лиги чемпионов.