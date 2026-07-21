Венгерская гроссмейстер Юдит Полгар отклонила предложение премьер-министра Петера Мадьяра занять пост президента страны. По словам спортсменки, для нее это большая честь, однако она не готова взять на себя такую ответственность.

Об этом Полгар сообщила на своей странице в Facebook.

Почему Юдит Полгар отклонила предложение Петера Мадьяра

Спортсменка отметила, что высоко ценит стремление главы правительства выдвинуть на высший государственный пост независимого кандидата, не связанного с политикой. Впрочем, пока она не видит себя в этой роли.

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— Я высоко ценю жест премьер-министра, который, несмотря на значительное влияние своей партии в парламенте, выдвинул на пост президента независимого кандидата, стоящего над партийной политикой. В то же время я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разобщенной нации, поэтому не могу принять это предложение, — подчеркнула Полгар.

Шахматистка также добавила, что сделает все возможное, чтобы “поддержать нового, независимого и уважаемого президента республики в достижении этих целей”.

Ранее Петер Мадьяр анонсировал встречу с Владимиром Зеленским и назвал РФ жестоким агрессором. По его словам, встреча сначала состоится в Будапеште или в Киеве, затем лидеры встретятся в Береговом.

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