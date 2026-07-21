В Черном море у побережья Румынии ночью произошел инцидент с газовым танкером LPG Gas Lisbon, перевозившим сжиженный газ в украинский порт Рени. На борту судна раздался взрыв и произошел пожар, в результате чего пострадали трое членов экипажа.

Об этом сообщили президент Румынии Никушор Дан, румынские спасательные службы и местные СМИ.

Атака на газовый танкер возле Румынии

По данным румынских властей, инцидент произошел около 00:05 за пределами территориальных вод страны — примерно в 20 морских милях (около 37 км) от побережья близ Сфинта-Георге. Судно под флагом Либерии вышло из египетской Александрии и направлялось в украинский порт Рени, перевозив более 3 790 тонн пропана.

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После взрыва и пожара в надстройке экипаж из 17 человек вынужден был скрыться в носовой части судна, поскольку самостоятельно эвакуироваться не мог.

Поисково-спасательную операцию координировал Морской координационный центр Констанцы (MRCC Constanța). На место происшествия направили суда SAR Apollo, SAR Artemis и корабль Береговой охраны. Все 17 моряков были успешно эвакуированы.

Трое членов экипажа получили ранения. В двух из них ожоги приблизительно 10–15% тела, еще одна имеет многочисленные травмы. Все пострадали в больнице.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что государственные органы находятся в состоянии повышенной готовности и расследуют обстоятельства инцидента. По его словам, предположительно событие связано с агрессивной войной России против Украины.

Источники Администрации Нижнего Дуная в Галаке сообщают, что судно могло атаковать военный дрон, однако происхождение дрона пока не установлено.

Министерство национальной обороны Румынии выдало навигационное предупреждение с призывом избегать района, где произошло повреждение танкера.

Румынский буксир стоит у танкера LPG Gas Lisbon, чтобы не допустить его дрейфа и обеспечить безопасность судоходства.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала гражданский сухогруз Golden Leo в Черном море. В результате российского ракетного удара погибли 10 членов экипажа.

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