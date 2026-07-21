В Харьковской области увеличилась интенсивность летней наступательной кампании российских войск. Армия РФ просто идет в ва-банк, пытаясь захватить как можно больше территории Украины, несмотря на масштабные потери.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Харьковской области 21 июля

– У нас пока пошло обострение. Хотя казалось, куда бы. У нас снова более 40 боевых столкновений в сутки. В РФ потерь больше 270 в сутки – это вообще рекорд. Я такого в нашей зоне ответственности не помню. У нас предыдущий рекорд был 250 – примерно неделю назад, – утверждает он.

По информации спикера Группировки объединенных сил ВСУ, среди 270 военных, которые потеряла Россия, большинство – это ликвидированные оккупанты.

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По его мнению, очевидно, что российская армия просто идет в ва-банк, пытается набрать больше достижений за всю летнюю кампанию, несмотря на масштабные потери на фронте.

По словам Трегубова, наибольшее внимание остается на Лиманском направлении, а также непростая ситуация в Купянске, поскольку российские войска сильно усилили атаки.

Как отметил спикер Группировки объединенных сил ВСУ, в то же время приграничные области Харьковской области также находятся под постоянным давлением армии России.

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